можлива депортація до рф
Суд Хорватії відмовив п'ятьом чеченцям у наданні міжнародного захисту та статусу політичних біженців
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Зараз вони залишаються в центрі для мігрантів, звідки їх можуть випустити як для проїзду в іншу країну, так і депортувати до Росії.
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Про це повідомляє «Кавказ. Реалії».
Уродженці Чечні, які перебувають у Хорватії транзитом, серед причин еміграції назвали, зокрема, небажання брати участь у війні проти України.
«Перекладачі, які брали участь у суді, розповіли, що відмова була винесена без будь-яких доказів, і обґрунтована лише на припущеннях, що претенденти на захист є ісламістськими екстремістами», – йдеться в повідомленні.