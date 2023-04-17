можлива депортація до рф

Суд Хорватії відмовив п'ятьом чеченцям у наданні міжнародного захисту та статусу політичних біженців

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Суд Хорватії відмовив п'ятьом чеченцям у статусі політичних біженців та наданні міжнародного захисту
Суд Хорватії відмовив п'ятьом чеченцям у статусі політичних біженців та наданні міжнародного захисту © Vadim Ghirda / AP
Автор тексту: Олександра Стара

Зараз вони залишаються в центрі для мігрантів, звідки їх можуть випустити як для проїзду в іншу країну, так і депортувати до Росії.

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Про це повідомляє «Кавказ. Реалії».

Уродженці Чечні, які перебувають у Хорватії транзитом, серед причин еміграції назвали, зокрема, небажання брати участь у війні проти України.

«Перекладачі, які брали участь у суді, розповіли, що відмова була винесена без будь-яких доказів, і обґрунтована лише на припущеннях, що претенденти на захист є ісламістськими екстремістами», – йдеться в повідомленні.

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