можлива депортація до рф

Суд Хорватії відмовив п'ятьом чеченцям у наданні міжнародного захисту та статусу політичних біженців

Суд Хорватії відмовив п'ятьом чеченцям у статусі політичних біженців та наданні міжнародного захисту © Vadim Ghirda / AP

Автор тексту: Олександра Стара

Зараз вони залишаються в центрі для мігрантів, звідки їх можуть випустити як для проїзду в іншу країну, так і депортувати до Росії.