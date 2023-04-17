Суд Ірану виніс вироки десятьом військовим за збиття українського літака в 2020 році

рішення суду

Рятувальники проходять через уламки рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", 8 січня 2020 року

Командира засудили до десяти років позбавлення волі, а інших дев'ятьох фігурантів справи очікують від одного до трьох років в’язниці.

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Обвинувачуваного командира також зобов'язали виплатити компенсацію батькам загиблих, які вимагали цього.

Про це повідомляють Al Arabia та Mizan Online.

Рішення суду є попереднім. Сторони можуть оскаржити вирок впродовж 20 днів.

8 січня 2020 року Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) збив рейс авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» невдовзі після вильоту з Тегерана, в результаті чого загинули всі 176 людей на борту, серед яких – 11 українців. Більшість пасажирів були громадянами Ірану, крім пасажирів з Канади, України, Великої Британії та Афганістану.

Перші три дні Тегеран заперечував відповідальність, проте зрештою визнав збиття літака, назвавши це «катастрофічною помилкою».