Сьогодні у Швеції розпочнуться найбільші за останні 25 років військові навчання

26 тисяч учасників

Серед 14-ти країн-учасниць є Україна.

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Про це повідомляє пресслужба шведських Збройних Сил.

У навчаннях «Аврора 23» візьмуть участь 26 000 осіб, які тренуватимуться в повітрі, на землі та на морі в різних частинах країни. Найбільшу увагу приділять південній Швеції, Готланду та північним територіям.

Метою навчань є посилення потенціалу Збройних Сил Швеції задля протидії можливим нападам.

Країни-учасниці «Аврори 23», окрім Швеції, це – США, Великобританія, Фінляндія, Польща, Норвегія, Естонія, Латвія, Литва, Україна, Данія, Австрія, Німеччина та Франція.