Телеграм-каналом, де публікували данні Пентагону, керувала ексофіцерка ВМС США — WSJ

ВИТОК ДАНИХ

Пентагон видно з Air Force One, коли він пролітає над Вашингтоном, 2 березня 2022 року.

Йдеться про 37-річну американську ветеранку Сару Білс, яка вела канал Donbass Devushka (укр. дівчина з Донбасу — ред.).

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Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У виданні зазначають, що цей телеграм-канал зіграв ключову роль у поширені розвідданих США, які нібито оприлюднив американській військовослужбовець Джек Тейшейр.

Канал Donbass Devushka є частиною мережі прокремлівських соціальних медіа. У ньому розміщали публікації, де схвалювали дії армії РФ та ПВК «Вагнера». Керівниця каналу перепощувала у ньому файли з інших онлайн-чатів. За даними WSJ, Donbass Devushka є одними з найбільш популярних англомовних соціальних медіа, які просувають погляди Росії.

«В суботньому інтерв’ю у своєму будинку в Оук-Гарборі, штат Вашингтон, пані Білс сказала, що вона є адміністратором каналу Donbass Devushka, і визнала, що збирає кошти та розміщує подкасти під цим іменем. Водночас вона додала, що є однією з 15 людей «по всьому світу», які беруть участь у управлінні цією мережею. Пані Білс відмовилася називати ці особи», — пишуть у WSJ.

Донедавна Білс служила на базі Військово-морської авіації США на острові Уідбі.

5 квітня Donbass Devushka опублікував у телеграм чотири з імовірно розкритих секретних документів Пентагону для своїх 65 тисяч підписників. Згодом документи перепостили кілька великих російських соцмедіа, після чого Пентагон розпочав розслідування.

Білс стверджує, що секретні данні розмістив інший адміністратор. При цьому доказів того, що жінка самостійно «добула» дані Петагону наразі немає.

«Я, очевидно, знаю всю серйозність надсекретних матеріалів. Ми їх не зливали», — каже Білс.

Нагадаємо, 14 квітня підозрюваному у справі про «злив» даних Пентагону Джеку Тейшейру висунули звинувачення. За день до цього його заарештували. Наразі слухання щодо тримання під вартою Тейшейра призначено на 19 квітня. До цього часу він залишатиметься під вартою.

За даними The New York Times, він керував групою Thug Shaker Central, де останніми місяцями були опубліковані секретні документи американської розвідки.

Раніше президент США Джо Байден розповів, що витік з Пентагону не розсекретив останніх документів розвідки та військових. Він також анонсував «наближення» результатів розслідування.