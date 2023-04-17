У лікарні помер українець, який підпалив себе біля Генконсульства у Кракові

ТРАГЕДІЯ В ПОЛЬЩІ

Смерть 63-річного громадянина України підтвердила речниця спеціалізованої лікарні імені Ридигера у Кракові Едита Пшибильська.

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Про це повідомляє RMF24.

«На жаль, незважаючи на зусилля лікарів-спеціалістів Малопольського опіково-пластичного центру, сьогодні вдень пацієнт помер», — зазначила Пшибильська.

Вона додала, що чоловік потрапив до лікарні вже у важкому стані.

Нагадаємо, 13 квітня українець поряд із Генеральним консульством у Кракові облив себе легкозаймистою речовиною та підпалив. Первісно повідомлялось, що чоловік закликав українців, щоб вони повернулися на батьківщину та захищали країну від росіян. Однак згодом свідки розповіли, що 63-річний постраждалий ні про війну, ні про Україну нічого не кричав. Він говорив про те, що йому нема за що жити і мав особисті претензії до дипломатичної установи.

Речник МЗС Олег Ніколенко сказав, що Генеральне консульство взаємодіє із польськими правоохоронцями в розслідуванні причин та всіх обставини трагедії. Консули також мали встановити зв‘язок із його рідними.