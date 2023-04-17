У сусідніх з РФ країнах фіксують бум німецьких товарів — Spiegel

ймовірний обхід санкцій

Вантажівки на транзитному шляху між Вірменією та Росією

Протягом останніх двох років трьохмільйонна Вірменія в чотири рази збільшила свій експорт до Росії. Якщо раніше ця гірська країна була відомим постачальником фруктів, горіхів та алкогольних напоїв, то за останній рік вона стала хабом високотехнологічних та промислових товарів усіх видів.

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Про це йдеться у матеріалі видання «Spiegel».

Зазначається, що у 2022 році, Вірменія поставила російським клієнтам електронного обладнання на $460 млн. Продажі транспорту стрімко зросли з $14 до $158 млн. Водночас з розширенням постачання товарів до РФ, у Вірменії значно збільшився імпорт з країн Заходу.

Подібний бум фіксують і в інших східних країнах. Так, в Казахстані експортні доходи німецьких компаній зросли на 210 відсотків порівняно з 2018-2020 роками. Приріст автотранспорту склав 778 %, оптичних виробів — 242 %.

У Киргизстані ж взагалі приріст перевищив 1157%.

Втім, у Spiegel зауважують, що дуже складно довести, що до РФ постачаються саме німецькі товари. Адже і Вірменія, і Казахстан з Киргизстаном входять до Євразійського митно-економічного союзу, що очолює Москва. Ця асоціація подібно до ЄС має обмежений митний контроль на кордонах.

У 50 разів збільшила за останній рік експорт товарів до РФ і Туреччина. У виданні зазначають, на тлі заборони ЄС постачання до Росії кулькових підшипників, Анкара помітно збільшила імпорт цих запчастин, що необхідні для будівництва військової техніки.

За словами експерта з санкцій Габріеля Фелбермайєра, ЄС та США не вдалося залучити достатньо країн до санкцій. Тому ефект ембарго виявся куди нижчим, ніж проти Північної Кореї або навіть Куби.

«У режимі санкцій просто занадто багато прогалин... Це притупляє санкції як зброю», — сказав він.