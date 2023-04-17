Через відсутність хіджабів у жінок: влада Ірану закрила понад 150 підприємств за добу

ПРАВА ЖІНОК

Тегеран – За день до цього поліція заявила, що буде боритися із жінками, що порушують закон про обов'язкове покривання голови, використовуючи камери спостереження та технологію розпізнавання обличчя.

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Про це пише Alarabiya News.

Представники поліції опечатали 137 магазинів та 18 ресторанів.

Крім того, попередження отримали власники автомобілів. Якщо жінка-пасажир порушить закон про хіджаб, то у випадку повторного порушення, у власника можуть конфіскувати автомобіль.

Нагадаємо, в середині вересня в Ірані спалахнули протести після загибелі 22-річної Махси Аміні. Дівчину затримали представники поліції моралі за нібито неправильне носіння хиджабу. Аміні впала в кому у відділку та за кілька днів померла. Після цього іранці стали масово виходити на протести. Жінки спалювали хіджаби та зістригали волосся.

Ці демонстрації стали найбільшими з 1979 року, вони охопили понад 150 міст по всьому Ірану. Але влада жорстоко придушувала протести. Загинуло щонайменше 517 протестувальників, чотирьох — стратили.