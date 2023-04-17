Через угоду з «Пфайзер»: бельгійський лобіст подав до суду на президентку Єврокомісії

СЕРЙОЗНІ ЗВИНУВАЧЕННЯ

Брюссель – Урсула фон дер Ляєн та генеральний директор «Пфайзер» Альберт Бурла потрапили під підозру через прямі переговори про продовження контракту на суму 1,8 мільярда євро на додаткові дози вакцин для країн ЄС.

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Про це повідомляє EURACTIV.

Бельгійський лобіст Фредерік Балдан, акредитований при європейських інституціях вважає, що така діяльність підірвала державні фінанси його країни та громадську довіру.

До суду першої інстанції в Льєжі він подав скаргу 5 квітня. За словами адвоката паризької адвокатської палати Діани Протат, суддя повинен провести розслідування і ця скарга не є неприйнятною. Можливо, судді доведеться просити про зняття імунітету фон дер Ляєн для проведення розслідування.

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За словами лобіста, фон дер Ляєн діяла поза договорами ЄС і за межами свого мандату від імені держав-членів, включаючи Бельгію, громадянином якої він є. Президентку Єврокомісії також підозрюють у знищенні публічних документів.

Втім, за словами єврокомісара з питань охорони здоров’я, фон дер Ляєн не брала участі в переговорах щодо контрактів щодо вакцини проти COVID.

Балдан також вимагає 50 тисяч євро компенсації за моральну шкоду.

Нагадаємо, держави Європейського Союзу не хочуть платити за вакцини, які їм вже не потрібні. Реагуючи на тиск, Єврокомісія почала переговори з виробниками щодо зміни дій раніше узгоджених контрактів. Спільно з Польщею, вимагають переглянути угоду з виробником «Пфайзеру» Болгарія, Литва та Угорщина. Спільний запит до Ради ЄС чотири країни подали ще 14 березня.