УКРАЇНСЬКЕ ЗБІЖЖЯ

Аграрії п’яти країн отримають від ЄС 100 млн євро підтримки через імпорт українського зерна

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Аграрії п’яти країн отримають від ЄС 100 млн євро підтримки через імпорт українського зерна
Аграрії п’яти країн отримають від ЄС 100 млн євро підтримки через імпорт українського зерна © AP - Efrem Lukatsky
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Йдеться про Польщу, Угорщину, Словаччину, Румунію та Болгарію. Рішення Європейської комісії з цього питання очікується найближчими днями.  

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Про це повідомляє Польське радіо. 

У Брюсселі зазначили, що кошти для фінансової підтримки аграріїв будуть надходити з кризового резерву бюджету ЄС. Країни також зможуть подвоїти суму за рахунок дотацій з державного бюджету. 

Водночас тривають переговори між Єврокомісією та Польщею з Угорщиною щодо заборони імпорту українського зерна. 25 квітня це стане однією з тем зустрічі міністрів сільського господарства у Люксембурзі. 

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Інші країни оголосили 17 квітня у Брюсселі, що також планують боротися з надмірним надходженням українського зерна, що стало проблемою для місцевих фермерів. 

Імпорт українського збіжжя вчора призупинила Словаччина, подібний намір має і Болгарія.  

Очікується, що Єврокомісія знайде вихід із ситуації, аби українське збіжжя досягало місця призначення, тобто Африки, а не залишалось у сусідніх країнах.  

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