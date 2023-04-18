Аграрії п’яти країн отримають від ЄС 100 млн євро підтримки через імпорт українського зерна
Опубліковано:
Йдеться про Польщу, Угорщину, Словаччину, Румунію та Болгарію. Рішення Європейської комісії з цього питання очікується найближчими днями.
Про це повідомляє Польське радіо.
У Брюсселі зазначили, що кошти для фінансової підтримки аграріїв будуть надходити з кризового резерву бюджету ЄС. Країни також зможуть подвоїти суму за рахунок дотацій з державного бюджету.
Водночас тривають переговори між Єврокомісією та Польщею з Угорщиною щодо заборони імпорту українського зерна. 25 квітня це стане однією з тем зустрічі міністрів сільського господарства у Люксембурзі.
►Читайте також: Хвиля заборон на імпорт українського зерна в країни ЄС: чи вдасться подолати кризу
Інші країни оголосили 17 квітня у Брюсселі, що також планують боротися з надмірним надходженням українського зерна, що стало проблемою для місцевих фермерів.
Імпорт українського збіжжя вчора призупинила Словаччина, подібний намір має і Болгарія.
Очікується, що Єврокомісія знайде вихід із ситуації, аби українське збіжжя досягало місця призначення, тобто Африки, а не залишалось у сусідніх країнах.
►Читайте також: Європейські фермери незадоволені цінами на зерно: до чого тут Україна