РФ провалила зимово-весняний наступ і перейшла до оборони в усіх районах, окрім Бахмута та Авдіївки – Буданов

дані української розвідки

Наразі російська армія намагається утримати захоплені території. Водночас спроби «взяти» Бахмут та Авдіївку не полишає.

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Про це повідомив очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв’ю NV.

Він розповів журналістам, що в Бахмуті ситуація складна, проте місто «як стояло, так і стоїть».

«Треба теж відверто сказати, що Бахмут вони (росіяни – ред.) ось майже захоплюють, згідно з їхніми ж особистими заявами, з червня 2022 року. Скоро буде календарний рік», – зазначив Буданов.

За словами очільника української розвідки, армія РФ веде активні дії і біля Авдіївки. Росіяни намагаються «зробити напівохоплення міста з північного боку, де поряд знаходиться основний фронт Мар'їнки».

Буданов також додав, що 31 березня Росія планувала наступ, проте вкотре його провалила.

«Вони мали вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Знову-таки, це навіть не п'ята вже спроба, яка провалилася», – зазначив Буданов.

Очільник ГУР наголосив, що «наступального потенціалу для проведення стратегічної наступальної операції у Росії станом на зараз нема і найближчим часом не буде». Саме тому зараз війська РФ перейшли до стратегії оборони.

Українській розвідці також відоме ім'я російського військового, який відрізав голову українському бійцю, зауважив Буданов в інтерв'ю.

«Якось так сталося, що майже всі з тих, хто робив такі речі, де нам про це було чітко відомо, – їх більше не існує. Тому не думаю, що ця людина стане винятком», – заявив Буданов.