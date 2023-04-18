Використовують для стеження: на дахах посольств РФ у Європі встановлено близько 200 супутників — розслідування

РОСІЙСЬКІЙ ШПІОНАЖ

Фахівці зазначають, що багато антен на дахах дипустанов — це необхідність для безперебійного зв’язку. Проте та кількість супутників, якими всіяні стріхи російських посольств значно перевищує потреби у зв’язку.

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Про це йдеться у розслідуванні Центру Досьє.

Рекордсменом з кількості встановлених антен є посольство у Брюсселі з 17 супутниками. Не менше десяти — на дахах будівель у Мадриді, Празі, Бєлграді, Лісабоні, Софії та Нікосії.

Розслідувачі зазначають, що ззовні видні не усі антени, тому їхня реальна кількість може бути набагато більше.

Одним з можливих варіантів використання цих антен у розслідуванні називають перехоплення сигналів супутникової телефонії. У якості прикладу наведено посольство в Бельгії. Ймовірно, що встановлені на даху будівлі супутники можуть дозволити прослуховувати переговори з майже всієї Західної Європи.

У розслідуванні йдеться, що навіть проста параболічна антенна може може визначати місце розташування кораблів, літаків і керованих ракет.

Також зазначено, що багато хто з 400 висланих з країн ЄС дипломатів, яких підозрювали у роботі на розвідку, здобули освіту в галузі радіозв'язку та комп'ютерної техніки.