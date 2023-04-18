збиття літака МАУ

«Вироки не принесли правди»: реакція МЗС України на рішення суду Ірану щодо рейсу PS752

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Почесна варта несе труну із загиблим унаслідок збиття літака МАУ над Тегераном. Аеропорт Бориспіль, Київ, Україна, 19 січня 2020 р.
Почесна варта несе труну із загиблим унаслідок збиття літака МАУ над Тегераном. Аеропорт Бориспіль, Київ, Україна, 19 січня 2020 р. AP
Автор тексту: Надія Бондаренко
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В українському міністерстві наголосили, що судові процеси в Тегерані, які пов'язані зі збиттям літака МАУ, не повинні відволікати увагу світу від уникнення Іраном відповідальності за свої дії.

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Про це йдеться у спільній заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752 щодо судових процесів в Ірані, яку опублікували на сайті МЗС.

«8 січня 2020 року Ісламська Республіка Іран цинічно збила літак рейс PS752 над Тегераном. Цього тижня Іран оголосив вердикти у кримінальних процесах проти ймовірних винуватців збиття літака. Фіктивні судові процеси, які відбулися в Тегерані, не повинні відволікати увагу світу від невиконання Іраном своїх міжнародних зобов’язань та уникнення відповідальності за свої дії», — йдеться в заяві. 

В міністерстві також зазначили, що судові процеси та вироки іранського суду, які оголосили цього тижня, не принесли правди чи справедливості сім’ям жертв.

«Весь процес, починаючи з розслідування Іраном обставин збиття, не був неупередженим та прозорим. Родини 176 невинних жертв все ще чекають на справедливість, яку вони заслуговують. Ми солідарні з родинами та близькими жертв збиття рейсу PS752 і докладатимемо усіх необхідних зусиль, допоки справедливість не буде забезпечена», — наголосили в МЗС.

Нагадаємо, 17 квітня іранський суд засудив командира Корпусу вартових Ісламської революції Ірану до десяти років позбавлення волі. Також інших дев'ятьох фігурантів справи очікують від одного до трьох років в’язниці.

8 січня 2020 року Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) збив рейс авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» невдовзі після вильоту з Тегерана, в результаті чого загинули всі 176 людей на борту, серед яких – 11 українців. Більшість пасажирів були громадянами Ірану, крім пасажирів з Канади, України, Великої Британії та Афганістану.

Перші три дні Тегеран заперечував відповідальність, проте зрештою визнав збиття літака, назвавши це «катастрофічною помилкою».

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