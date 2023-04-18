«Вироки не принесли правди»: реакція МЗС України на рішення суду Ірану щодо рейсу PS752

збиття літака МАУ

В українському міністерстві наголосили, що судові процеси в Тегерані, які пов'язані зі збиттям літака МАУ, не повинні відволікати увагу світу від уникнення Іраном відповідальності за свої дії.

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Про це йдеться у спільній заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752 щодо судових процесів в Ірані, яку опублікували на сайті МЗС.

«8 січня 2020 року Ісламська Республіка Іран цинічно збила літак рейс PS752 над Тегераном. Цього тижня Іран оголосив вердикти у кримінальних процесах проти ймовірних винуватців збиття літака. Фіктивні судові процеси, які відбулися в Тегерані, не повинні відволікати увагу світу від невиконання Іраном своїх міжнародних зобов’язань та уникнення відповідальності за свої дії», — йдеться в заяві.

В міністерстві також зазначили, що судові процеси та вироки іранського суду, які оголосили цього тижня, не принесли правди чи справедливості сім’ям жертв.

«Весь процес, починаючи з розслідування Іраном обставин збиття, не був неупередженим та прозорим. Родини 176 невинних жертв все ще чекають на справедливість, яку вони заслуговують. Ми солідарні з родинами та близькими жертв збиття рейсу PS752 і докладатимемо усіх необхідних зусиль, допоки справедливість не буде забезпечена», — наголосили в МЗС.

Нагадаємо, 17 квітня іранський суд засудив командира Корпусу вартових Ісламської революції Ірану до десяти років позбавлення волі. Також інших дев'ятьох фігурантів справи очікують від одного до трьох років в’язниці.

8 січня 2020 року Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) збив рейс авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» невдовзі після вильоту з Тегерана, в результаті чого загинули всі 176 людей на борту, серед яких – 11 українців. Більшість пасажирів були громадянами Ірану, крім пасажирів з Канади, України, Великої Британії та Афганістану.

Перші три дні Тегеран заперечував відповідальність, проте зрештою визнав збиття літака, назвавши це «катастрофічною помилкою».