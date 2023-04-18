Влада Польщі хоче створити академію «Хімарс»

Навчання військових

У навчальному закладі планують проводити навчання щодо використання та обслуговування цієї артилерійської системи.

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Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

«Сьогодні в Торуні проходить конференція Європейського ракетно-артилерійського саміту, де обговорюватимуться деталі цього проекту», — зазначив він у твітері.

Блащак також додав, що перші ракетні системи «Хімарс» (англ. HIMARS — ред) будуть доставлені в Польщу пізніше в 2023 році.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький завив, що Польща хоче виробляти в себе снаряди зі збідненим ураном. Він також розповів, що не пізніше червня Варшава отримає 14 танків «Абрамс», які вона замовила в США на зміну старій і пострадянській техніці, переданій Києву. Прем’єр додав, що Польща загалом закупила 250 найсучасніших «Абрамсів» і 116 модернізованих танків.

Нагадаємо, у лютому США схвалили продаж Польщі артилерійської системи Хімарс» та ракет ATACMS на суму до $10 млрд.