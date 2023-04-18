Власники KFC пішли з ринку РФ, проте мережа фастфуду продовжить працювати

Продаж закладів

Американська компанія Yum! Brands продала мережу російських ресторанів KFC місцевому оператору.

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Про це повідомили на сайті компанії Yum! Brands.

У повідомлені зазначили, що бізнес KFC в Росії придбала компанія «Смарт Сервіс ЛТД» на чолі з Костянтином Котовим та Андрієм Осколковим. Раніше ці чоловіки керували кількома закладами мережі фастфуду в РФ за франшизою.

«Продаж компанії Смарт Сервіс, про який було оголошено в жовтні 2022 року отримав усі необхідні схвалення від урядів США та Росії. Він включає всі російські ресторани KFC, операційну систему, права на майстер-франшизу та торгову марку бренду Rostik's», — розповіли в компанії.

У рамках договору купівлі-продажу російська компанія має змінити назву мережі KFC в РФ та зберегти співробітників, які у ній працюють.

Нагадаємо в Україні відновила роботу мережа McDonald's, яка не працювала після початку повномасштабної війни. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що відновлення діяльності американського фастфуду є політичним рішенням.