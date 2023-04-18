доходи від чорного золота

Експорт нафти РФ повернувся на довоєнний рівень – Міжнародне енергетичне агентство

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Нафтопереробний завод у РФ
Нафтопереробний завод у РФ © Alexey Malgavko / Reuters
Автор тексту: Олександра Стара
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Обсяги продажу за кордон російської нафти у березні досягли найвищого з квітня 2020-го року рівня.

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Такі показники спричинені швидким нарощуванням обсягу збуту продукції, що повернувся до рівня, який передував вторгненню Росії до України, пояснюють у звіті Міжнародного енергетичного агентства.

Доходи від експорту нафти збільшилися на 1 мільярд доларів, досягши 12,7 мільярдів доларів, однак були на 43% нижчими, ніж рік тому.

До деяких країн експорт російської нафти впав до мінімальних показників. Зокрема, Німеччина почала імпортувати чорне золото РФ на 99,9% менше, ніж попередьного року. У січні цього року Берлін отримав 3 500 тонн горючої корисної копалини, у 2022 році – за місяць до повномасштабного вторгнення Росії – обсяг поставок знаходився на рівні 2,8 млн тонн.

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Нагадаємо, від 5 лютого вступило в дію ембарго ЄС на поставки нафтопродуктів з обмеженням цін, а ембарго Євросоюзу на постачання російської сирої нафти у країни ЄС набуло чинності 5 грудня 2022 року. Йдеться про заборону на морське транспортування нафти РФ до третіх країн, яке в ЄС узгодили ще наприкінці травня. Зокрема, компанії не зможуть надавати страхові та інші послуги для перевезення російської нафти, якщо вона буде куплена вище за цінову стелю.

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