Литва планує дозволити українським юристам надавати послуги в країні

дозвіл для третіх країн

Такий дозвіл стосуватиметься й інших спеціалістів з професійними званнями з третіх країн.

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Про це повідомляє LRT.

Проєкт литовського Міністерства юстиції передбачає, що адвокати зможуть розпочати свою діяльність тільки після того, як будуть зареєстровані у списку юристів третіх країн, і які мають право надавати послуги.

У відомстві повідомляють, що зважились на таке рішення після роботи з українською адвокатською спільнотою, що опинилась у Литві через війну. Наші юристи заявили про бажання допомагати українцям, що знаходяться у країні, та продовжити практику, щоб не втратити свої професійні компетенції.

Спеціалісти зможуть надавати тільки ті послуги, які пов'язані з національним або міжнародним публічним правом країни. Важлива та необхідна умова – юрист повинен мати професійне звання.

Також у виданні зазначають, що спеціалісти з третіх країн зможуть надавати послуги в процесах тільки разом з адвокатом, внесеним до списку литовських практикуючих адвокатів.

Однак у нововеденні є й обмеження. До прикладу, юристи з тих держав, що вчиняють збройну агресію або геноцид проти інших країн, злочини проти людяності або воєнні злочини, не матимуть права на професійну діяльність у Литві. Також дозвіл не отримають спеціалісти з країн, з якими Вільнюс припинив або обмежив дипломатичні відносини.

Юристи з країн, які не перешкоджають відмиванню грошей або фінансуванню тероризму, або якщо на них поширюються литовські або міжнародні санкції, ембарго чи інші заходи, також не зможуть бути включені до списку, пише LRT.