Макрон планує за допомогою Китаю посадити Україну та РФ за стіл переговорів — Bloomberg

ПОСЕРЕДНИЦТВО КИТАЮ

Париж – Президент Франції доручив своєму раднику із зовнішньої політики Еммануелю Бонне розробити з головним дипломатом Китаю Ван Ї концепцію, що може стати основою для майбутніх переговорів.

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Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Bloomberg.

За задумом Макрона, перемовини між Києвом та Москвою мають розпочатися вже цього літа, але при умові, що «все буде добре».

В офісі французького лідера підтвердили, що Бонн планує поговорити з китайським колегою. Подробиці французької ініціативи коментувати відмовилися, лише зауважили, що союзники Парижа про це проінформовані.

У МЗС Китаю заявили, що їм невідоме джерело інформації, тому важко перевірити її достовірність.

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За уточненням агентства, невідомо, як до ідеї Макрона відноситься офіційний Київ та його союзники. Джерела зазначають, що будь-які майбутні переговори, перш за все, будуть залежати від успішного контрнаступу українських військ.

Також зазначається, що план Макрона буде опиратися на довгострокові гарантії безпеки для України, що мають стримувати РФ від майбутніх актів агресії.

Нагадаємо, під час свого візиту до Китаю разом з президенткою ЄК, Макрон закликав Сі поговорити з Росією про війну в Україні. Урсула фон дер Ляєн сказала, що очільник КНР висловив готовність поговорити з президентом України. Але Сі не згадував про можливу розмову із Зеленським в офіційних звітах Китаю про його коментарі після зустрічей.

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