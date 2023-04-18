МЗС запросило президента Бразилії до України

У відомстві вважають, що це допоможе Луїсу Інасіу Лулу да Сілві зрозуміти справжні причини російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки.

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Про це написав речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Днями пролунала заява бразильського президента про те, що причиною російської війни в Україні стали «рішення, прийняті двома країнами».

«Президент Путін не виступає з жодними ініціативами, щоб зупинити війну. Зеленський від України не виступає з жодними ініціативами, щоб зупинити війну», — наголосив да Сілва.

Він також додав, що «Європа та США продовжують робити свій внесок у продовження війни» і запропонував їм припинити це. У відповідь на це речник МЗС сказав, що «Україна із зацікавленістю спостерігає за зусиллями Президента Бразилії із пошуку рішення для припинення війни».

За словами Ніколенка, Бразилія поставила жертву й агресора «на однакові шальки терезів», а тих, хто захищає українців від смертоносної агресії, звинувачує в заохоченні війни.

Представник зовнішньополітичного відомства підкреслив, що Київ більш ніж будь-хто хоче завершення війни на основі Формули миру Зеленського.