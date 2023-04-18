Московський суд залишив Гершковича під вартою до 29 травня — Reuters

ПОЛІТИЧНЕ УВ'ЯЗНЕННЯ

Москва – Судді не задовільнили апеляційну жалобу американського журналіста, який заперечує звинувачення у шпигунстві.

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Про це пише Reuters.

Повідомляють, що журналіст виглядав спокійним та посміхався, очікуючи на рішення суду у «клітці».

Його адвокатська команда запропонувала звільнити його під заставу в 50 мільйонів рублів або помістити під домашній арешт. Проте суд відхилив обидві пропозиції.

За інформацією росЗМІ, більша частина засідання проходила у закритому режимі. Матеріали справи засекречені.

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Нагадаємо, журналіста The Wall Street Journal затримали ввечері 29 березня біля ресторану в Єкатеринбурзі власне під час розмови із місцевим жителем. Гершкович готував матеріал про ставлення росіян до ПВК «Вагнера». Але у ФСБ заявили, що журналіст, нібито, збирав дані про одне із оборонних підприємств РФ за дорученням «американської сторони» і затримали його під час передачі секретної інформації.