Наступний пакет санкцій проти РФ може включати обмеження щодо атомної енергетики – Міненерго

санкційний режим

До цього рішення вже закликала Німеччина.

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Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час брифінгу.

За його словами, обмеження стосуватимуться «Росатому», адже саме завдяки йому росіяни мають змогу обходити інші санкції.

«Європейський союз має стати незалежним від Росії і відмовитися від атомної енергетики, так само як і від газу», – наголосив глава відомства.

Кілька днів тому віцеканцлер ФРН Роберт Габек також закликав до аналогічного рішення.

«Ми бачили, що Росія цілеспрямовано використовує залежність у сфері енергетики для тиску. Тому федеральний уряд закликав Єврокомісію ввести санкції і щодо цивільного атомного сектора», – наголосив Габек.

Він додав, що країни ЄС «вже далеко просунулися у багатьох сферах, у тому числі й у сфері енергетики, наразі залишився лише атомний сектор». Віцеканцлер наголосив, що в будь-якому разі Росія не може сприйматися як «надійний партнер» в галузі атомної промисловості.