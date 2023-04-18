АНТИРОСІЙСЬКІ САНКЦІЇ

Ініціатива Варшави передбачає заборону на імпорт російської нафти, природного газу та алмазів.

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Про це повідомляє Reuters, покликаючись на документ, наданий Євросоюзу від Польщі та власні дипломатичні джерела.

Йдеться про припинення імпорту нафти РФ через північну частину нафтопроводу «Дружба», який веде до Німеччини. Також Польща пропонує відмовитись від співпраці з РФ в ядерній енергетиці, а також ввести обмеження щодо імпорті російських алмазів та природного газу, у тому числі скрапленого.

У видання зазначають, що польська пропозиція є «першим поштовхом у переговорах між 27 країнами блоку, які неодмінно будуть довгими та складними».

Нові санкційні обмеження на тлі триваючої агресії РФ проти України мають погодити усі 27 країн-членів ЄС. Наразі пропозицію щодо ядерної енергетики підтримують Угорщина та Словаччина. У той час, як Німеччина та Литва пропонують певні поступки у ядерних санкціях, зокрема для Угорщини та Франції, які торгують з Росією.

«Бельгія, де знаходиться найбільший у світі центр торгівлі діамантами Антверпен, досі успішно лобіювала заборону російського імпорту», — додали у виданні.

Раніше в українському Міненерго повідомляли, що наступний пакет санкцій проти РФ може включати обмеження щодо атомної енергетики. за словами міністра енергетики України Германа Галущенко, обмеження стосуватимуться «Росатому», адже саме завдяки йому росіяни мають змогу обходити інші санкції.

До цього санкції проти атомної енергетики РФ запропонували країни Балтії. Документ з побажаннями про обмеження вже передали в ЄС. Держави хочуть, щоб він став основою 11 пакету санкцій.

Нагадаємо, у квітні комісар ЄС Мейрід Макгіннесс повідомляла, що Європейський Союз вже готує 11 пакет санкцій і разом із союзниками контролює спроби РФ обійти попередні обмеження