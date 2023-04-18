Одеська трагедія 2 травня: ексзаступника очільника міліції засудили до 15 років ув’язнення

ДЕВ'ЯТЬ РОКІВ ПОТОМУ

Одеса – Приморський суд Одеси 18 квітня оголосив заочний вирок Дмитру Фучеджі та позбавив його звання полковника через організацію масових заворушень. Його також звинувачують у зловживанні службовим становищем, пособництві в захопленні будівель державних органів та втручанні в діяльність інший працівників правоохоронних органів. Усе це призвело до трагічних наслідків.

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Про це повідомив голова громадської організації «Зелений лист» Владислав Балинський.

Активіст зазначив, що цей вирок став першим стосовно бездіяльності правоохоронців до, під час та після подій 2 травня.

Дмитро Фучеджі © zn.ua

* 2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові заворушення між проукраїнсько налаштованими громадянами та проросійськими активістами. Протистояння розпочалися на центральних вулицях міста, згодом перейшли на Куликове поле, де знаходиться Будинок профспілок. Обдиві сторони конфлікту закидували один одного коктейлями Молотова та вели стрілянину. Камери зафіксували, що Дмитро Фучеджі знаходився тоді в епіцентрі подій. Він стояв за спиною сепариста, озброєного револьвером та ніяким чином не збирався зупинити його. У результаті зіткнень та пожежі, що виникла у Будинку профспілок, загинуло 46 людей.

6 травня Фучеджі затримали за звинуваченням у співробітництві із сепаратистами. Однак вже 8 травня він втік до Придністров'я.