Перші ракетні системи «Патріот» від Німеччини вже в Україні

ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І ТЕХНІКИ

Зенітники ЗСУ опановують ЗРК «Патріот» у Німеччині, 17 лютого 2023 року.

Берлін також передав снаряди до цих зенітно-ракетних комплексів.

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Про це повідомили на сайті німецького уряду.

Також до нового пакету військової допомоги Україні від Німеччини увійшли 16 вантажівки «Зетрос» (англ. Zetros) та дві автівки для охорони кордону.

Раніше Берлін дозволив Польщі поставку винищувачів МіГ-29 Києву. Це — літаки радянського зразку зі старих запасів ФРГ.

Також у квітні Німеччина передала Україні чотири інженерні бронемашини «Дачс» (агл. Dachs — ред.), 8 вантажівки «Зетрос» (англ. Zetros), 8 мобільних антенно-щоглових систем, 6 дронів-розвідників та 23 520 боєприпасів калібру 40 міліметрів.

У лютому Повітряні Сили ЗСУ розповіли про навчання українських захисників з управління «Патріотами» у Німеччині.

Зенітники ЗСУ опановують ЗРК «Патріот» у Німеччині, 17 лютого 2023 року.