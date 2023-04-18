Польща розблокує транзит українського збіжжя.

УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО

Транзит українських сільськогосподарських товарів через польську територію відновлять у ніч з 20 на 21 квітня.

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Про це повідомили на сайті Міністерства економіки України, покликаючись на заяву міністерки економіки Юлії Свириденко.

Рішення про відміну обмеження імпорту і транзиту українського збіжжя у Польщі прийняли за підсумками перемовин з українськими представниками, які відбулись у Варшаві.

«Ми ставимось до проблем, які виникли у польських колег, з такою самою увагою, як і Польща ставиться до наших проблем. Тому ми маємо оперативно і конструктивно реагувати на цю кризову ситуацію. За результатами переговорів було вирішено, що транзит українських сільськогосподарських товарів через територію Польщі буде розблоковано», — зазначила Свириденко.

За її словами, наразі Уряд очікує офіційної комунікації від польської сторони щодо технічних аспектів транспортування української продукції територією Польщі.

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«Заборона на транзит українського збіжжя територією Польщі була запроваджена минулого тижня через те, що частина української агропродукції залишалась на території цієї країни і створювала цінову конкуренцію польським фермерам», — додали у міністерстві.

Також за даними Укрінформу, 19 квітня Європейська Комісія проведе обговорення роботи «коридорів солідарності» з представниками п'яти країн ЄС, що межують з Україною.

«Сьогодні… наші колеги провели обговорення навколо «коридорів солідарності». Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс скличе завтра зустріч за участю Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії й Болгарії, а також України, щоб обговорити поточні проблеми», — повідомила виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії Маргрете Вестайгер.

До цього стало відомо про підготовку рішення Європейської комісії щодо фінпідтримки аграріїв п’яти країн від ЄС у €100 млн євро через імпорт українського зерна. Йдеться про Польщу, Угорщину, Словаччину, Румунію та Болгарію.

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