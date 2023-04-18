Правляча партія Румунії закликала уряд призупинити імпорт зерна з України

захист фермерів

Соціал-демократи стверджують, що таке рішення необхідне для захисту румунських фермерів.

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Про це пише Digi 24.

«СДП вимагатиме від керівної коаліції прийняття політичного рішення, яке зобов'язує уряд Румунії терміново видати нормативний акт про тимчасове призупинення імпорту агропродовольчих товарів з України, як це сталося в інших державах, що мають спільний кордон з цією країною», – йдеться в повідомленні.

Такі заклики пролунали «в контексті отриманих від Єврокомісії компенсацій, які не можуть покрити загальну суму збитків».

Водночас у партії вважають, що Бухарест й надалі повинен підтримувати Київ та сприяти транзиту української продукції до інших країн Європейського Союзу або до торгових шляхів на Чорному морі.

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Польща та Угорщина заявили, що забороняють ввіз ряду агропродукції з України на свою територію. На думку керівництва цих країн, українські товари є значно дешевшими за європейські, а отже заважають реалізації продукції місцевих фермерів.

Зазначимо, в Болгарії теж обмірковують введення заборони на імпорт українського зерна.

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Водночас у ЄС засудили рішення Польщі та Угорщини щодо заборони на імпорт української продукції.

«У цьому контексті слід підкреслити, що торгова політика належить до виключної компетенції ЄС, і тому односторонні дії є неприйнятними. У такі важкі часи вкрай важливо координувати та погоджувати всі рішення в ЄС», — заявила прессекретарка Європейської комісії з економічних питань Аріанна Подеста.

В Брюсселі також пообіцяли аграріям п’яти країн виплати від 100 млн євро підтримки. Йдеться про Польщу, Угорщину, Словаччину, Румунію та Болгарію.

Інші країни оголосили 17 квітня у Брюсселі, що також планують боротися з надмірним надходженням українського зерна, що стало проблемою для місцевих фермерів.