Президент України відвідав українських захисників на Донеччині

Візит в Авдіївку

﻿﻿Під час робочої поїздки в Донецьку область Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ у Авдіївці.

Реклама Читати продовження

Про це повідомили в Офісі президента України.

Глава держави заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» щодо ситуації в районі його відповідальності. А також поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів ЗСУ.

«Маю честь сьогодні бути тут, подякувати вам за службу, за те, що бороните нашу землю, Україну, наші сім’ї. Вітаю вас зі святами, з Великоднем, і бажаю вам лише перемоги – того, чого бажаю кожному українцю, що дуже важливо для нас усіх. Бажаю здоров’я всім вам і вашим сім’ям та щиро вдячний від кожного українця за той великий шлях, який ви проходите щоденно», — сказав він.

Пам’ять загиблих захисників ушанували хвилиною мовчання.

Президент України вручив українським військовослужбовцям державні нагороди. 18 квітня 2023 року. © Офіс президента України

Володимир Зеленський також нагородив військовослужбовців орденами «За мужність» та імені Богдана Хмельницького. А українські захисники подарували президенту військовий коїн, шеврон і дошку із символікою 110-ї окремої механізованої бригади.

Українські захисники подарували президенту України Володимиру Зеленському військовий коїн, шеврон і дошку із символікою 110-ї окремої механізованої бригади. 18 квітня 2023 року. © Офіс президента України

Нагадаємо, у березні президент України відвідав військових на передовій у Бахмуті.