передумова для створення спецтрибуналу

Прокурор зі США приєднається в Гаазі до розслідування воєнних злочинів РФ

Міжнародний центр з переслідування злочину агресії (ІСРА) запрацює влітку в Нідерландах на базі Євроюсту. Його запуск стане передумовою для створення Спецтрибуналу.

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Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін після зустрічі з американським колегою Мерріком Гарландом.

Костін відзначив посилення співпраці з ФБР та рішення Мін'юсту США призначити постійного радника з правових питань в Києві.

«Також серед наших пріоритетів — активізація зусиль для притягнення до відповідальності «групи Вагнера» за міжнародні злочини», — зауважив український прокурор.

Він також додав, що Київ та Вашингтон «об’єднані спільною метою — забезпечити всеосяжну відповідальність за міжнародні злочини, скоєні російськими військами в Україні».

За словами Костіна, українські прокурори спільно з американськими колегами працюють над механізмами арешту закордонних активів так званої ПВК «Вагнер».

«Наш обов'язок — позбавити цю злочинну організацію ресурсів для фінансування бойових дій в Україні та подальшого підриву миру і безпеки у світі», — наголосив Генпрокурор.