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Путін нібито відвідав окуповані території Херсонщини та Луганщини
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Мовляв президент РФ Володимир Путін заслухав доповіді командувача десантно-штурмових військ генерал-полковника Теплінського, командувача угрупування генерал-полковника Макаревича та інших воєначальників.
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Таку інформацію поширюють російські ЗМІ з покликанням на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.
Путін відвідав штаб нацгвардії «Схід» у «ЛНР», де прийняв доповіді генерал-полковника Лапіна, інших вищих офіцерів про ситуацію на цьому напрямку, стверджує пресслужба Кремля.