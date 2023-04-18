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Путін нібито відвідав окуповані території Херсонщини та Луганщини

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Путін нібито відвідав окуповані території Херсонщини та Луганщини
Путін нібито відвідав окуповані території Херсонщини та Луганщини © zvezdanews
Автор тексту: Олександра Стара

Мовляв президент РФ Володимир Путін заслухав доповіді командувача десантно-штурмових військ генерал-полковника Теплінського, командувача угрупування генерал-полковника Макаревича та інших воєначальників.

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Таку інформацію поширюють російські ЗМІ з покликанням на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Путін відвідав штаб нацгвардії «Схід» у «ЛНР», де прийняв доповіді генерал-полковника Лапіна, інших вищих офіцерів про ситуацію на цьому напрямку, стверджує пресслужба Кремля. 

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