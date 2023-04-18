Після Іраку Кулеба відвідає Кувейт

дипломатичні відносини

Ключовими темами сьогоднішніх переговорів стануть розвиток політичних контактів, збільшення товарообігу, забезпечення продовольчої безпеки, повоєнна відбудова України.

Реклама Читати продовження

Про це йдеться на сайті Урядового порталу.

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрінеться зі своїм колегою Шейхом Салемом Ас-Сабахом та керівником Кувейтського фонду арабського економічного розвитку Валідом Аль-Бахаром.

Учора очільник МЗС України вперше з 2012 року приїхав із офіційним візитом до Іраку. В Багдаді глава української дипломатії Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Іраку Фуадом Хусейном українську формулу миру та експорт зерна з України.

Міністри домовилися найближчим часом провести консультації на рівні низки міністерств України та Іраку, аби активізувати співпрацю в сферах торгівлі, освіти та цифровізації.