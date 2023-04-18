Рада ЄС підтримала приєднання України до зони роумінгу Євросоюзу

інтеграція до єс

Це дозволить українцям не сплачувати додаткові збори за зв’язок у Європі, а європейцям — в Україні. Також ціни на дзвінки знизяться, а оператори більше не списуватимуть по 30 гривень за кожну хвилину розмови.

Реклама Читати продовження

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він також додав, що під час поїздок в європейські країни не потрібно буде змінювати SIM-картки, а права споживачів будуть захищені за законами ЄС.

Після рішення Ради Євросоюзу остаточне «зелене світло» має ще дати Комітет асоціації в торговельному складі.

Нагадаємо, у лютому Європейська комісія запропонувала включити угоду про зону вільного телефонного роумінгу з Україною до Угоди про асоціацію між ЄС та Україною.