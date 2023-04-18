РФ атакувала Слов’янськ, Херсон та Миколаївщину: є загиблий та поранені

росія атакує мирне населення

Упродовж двох годин росіяни запускали по Слов'янську ракети С-300 та дрони-камікадзе

По населених пунктах російська армія запускала безпілотники та ракети С-300 і здійснювала обстріли з артилерії.

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Слов’янськ

Упродовж двох годин росіяни атакували місто ракети С-300 та дронами-камікадзе, повідомляє пресслужба Слов'янської міської військової адміністрації.

Влучання зафіксували на двох вулицях Слов’янська – постраждали п’ять багатоповерхівок, сім приватних будинків, охоронний об’єкт, медичний заклад, розважальний центр, бізнес-центр, автівки.

Атака РФ © Слов’янська міська військова адміністрація

Минулося без жертв.

Херсон

Оновлення станом на 13:04: Кількість постраждалих унаслідок артобстрілу району Центрального ринку зросла до десяти – один загиблий і дев'ять поранених, повідомили в ОВА.

Раніше кореспонденти «Суспільного» з покликанням на медика швидкої допомоги Ігоря Гончарова повідомили, що одна людина загинула.

Миколаївська область

Під російський вогонь потрапила Снігурівська громада. Війська РФ атакували ударними безпілотниками об'єкт промислової інфраструктури.

За попередньою інформацією, минулось без постраждалих, повідомив голова ОДА Віталій Кім.