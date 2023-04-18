Світовий банк стане одним із ключових партнерів у відновленні України — Шмигаль

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Світовий банк профінансує три масштабні програми для відбудови України, 18 квітня 2023 року.

Кредитно-фінансова установа профінансує три масштабні програми для відбудови України.

Реклама Читати продовження

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Домовилися активізувати спільні тематичні програми для відбудови нашої країни вже зараз: у сфері енергетики — це проєкт Re-Power на 500 мільйонів доларів, у сфері транспортної інфраструктури — RELINC на 585 мільйонів доларів, у сфері охорони здоров’я — Heal Ukraine на 368 мільйонів доларів», — розповів він.

Окрім цього, у межах Спеціальної програми для реагування на виклики та для відновлення України уряд планує залучити додатково $6 млрд від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР).

«Ці кошти підуть на відновлення об’єктів критичної, соціальної та транспортної інфраструктури. Тепер очікуємо затвердження програми та її старт уже цього року», — зазначив Шмигаль.

Раніше прем’єр-міністр України та віцепрезидентка Світового банку Анна Б’єрде підписали угоду щодо надання від Світового банку Києву додаткових $200 млн на відновлення енергетики.

До цього Світовий банк анонсував додаткове виділення Україні $2,5 млрд. Ці кошті підуть на підтримку ключових секторів, зокрема систем освіти та охорони здоров'я, виплату пенсій та фіндопомогу внутрішньо переміщеним особам.