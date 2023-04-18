США погодились продати Туреччині обладнання для модернізації літаків F-16

допомога постійному союзнику

Вартість угоди – $259 млн. Туреччина планує купити нове програмне забезпечення для уже існуючого авіапарку. У Держдепі кажуть, що так допомагають «постійному і цінному союзнику».

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Як повідомляє Reuters, погоджений пакет модернізації – це не зовсім те, чого прагне Туреччина. Анкара з 2021 року намагається купити нові винищувачі F-16, але згоди від США так і не отримала.

«Зелене світло» на продаж ПЗ, яке зробить турецькі винищувачі більш безпечними, – це «позитивний сигнал Анкарі» і реакція на схвалення нею вступу Фінляднії до НАТО та зменшення напруги у стосунках із Грецією.

Але угода щодо пакету модернізації іще не свідчить про те, що Вашингтон погодиться продати нові винищувачі Туреччині.