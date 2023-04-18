У Судані обстріляли дипломатичну колону США та напали на посла ЄС

сутички двох сторін

На цьому супутниковому знімку видно пожежі біля лікарні в Хартумі, Судан, 16 квітня 2023 року

Це є грубим порушенням Віденської конвенції.

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Про це написав у твітері головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

На посла напали невідомі в його резиденції в столиці Хартумі. За словами речниці ЄС Набіли Массралі, 58-річний ірландський дипломат Ейдан О'Хара наразі почувається непогано.

Інцидент трапився також із дипломатичною колоною Сполучених Штатів. Як повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, учора в Судані обстріляли американський конвой.

«Усі наші люди в безпеці та неушкоджені. Але ця дія була необачною, безвідповідальною і, звичайно, небезпечною», – цитує Блінкена AFP.

Під час зіткнень в Судані впродовж трьох днів загинули щонайменше 185 людей і ще 1 800 зазнали поранень.

Про це пише Xinhua з покликанням на представника ООН у Судані Фолькера Пертеса. За його словами, жодна сторона не висловила бажання вести переговори.

«Це дуже мінлива ситуація, тому дуже важко сказати, куди зміщується баланс», — повідомив Пертес.

Бої між армією Судану та воєнізованими Силами швидкої підтримки (RSF) спалахнули минулої суботи вранці та досі не припиняються. Обидві сторони за цей час вже встигли використати танки, артилерію, винищувачі та інше важке озброєння.