У США заарештували людей, які відкрили китайський «відділок поліції» у Нью-Йорку

агенти кнр

В Міністерстві юстиціїї США говорять, що цей офіс використовували для шпигунства за китайськими дисидентами та критиками влади КНР.

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Під варту взяли жителів Нью-Йорка, які створили відділок, що працював на Міністерство громадської безпеки КНР.

Як повідомляє Міністерство юстиції США, Лу Цзяньвана та Чень Цзіньпіна звинувачують у змові заради діяльності у ролі агентів уряду Китаю. Також їм інкримінують умисне знищення доказів.

Китайський поліцейський відділок діяв на території Нью-Йорку до осені 2022 року, але засновники його закрили, коли дізнались, що ФБР веде розслідування. «Поліція Китаю» розташовувалась у офісному центрі в китайському кварталі Манхеттена, а керував нею посадовець МГБ.

У Мін’юсті США стверджують, що КНР встановила «таємну фізичну присутність у Нью-Йорку для моніторингу та залякування дисидентів».

«Це судове переслідування розкриває кричуще порушення китайським урядом суверенітету нашої країни шляхом створення секретного поліцейського відділку в центрі Нью-Йорка», — заявив прокурор США Бреон Піс у Східному окрузі Нью-Йорка.

Якщо обвинувачених визнають агентами КНР, то вони можуть отримати п’ять років в’язниці, а за перешкоджання правосуддю їм загрожує 20 років позбавлення волі.