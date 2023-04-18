Швейцарія не може скасувати заборону реекспорту озброєння, але виділяє кошти на відбудову України

ШВЕЙЦАРСЬКИЙ НЕЙТРАЛІТЕТ

Берлін – «Ви не можете просити нас порушувати наші закони», — заявив після переговорів з Олафом Шольцем у Берліні президент Швейцарії Ален Берсе.

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Про це повідомляє SRF News.

Швейцарські закони про нейтралітет означають, що країна не може надавати військову підтримку жодній з сторін.

Втім Берсе зазначив, що треба дивитися на те, «як там все буде розвиватися». У Швейцарії продовжують точитися дискусії з цього приводу.

«Важливо, щоб ми дотримувалися правил і, якщо необхідно, адаптували їх», — зауважив Ален Берсе.

Проте поки що Берн відхилив заявки Данії, Іспанії та Німеччини на реекспорт швейцарської зброї. Зокрема, Берлін хоче експортувати зі своїх складів в Україну швейцарські боєприпаси для зенітного танка «Гепард». Провалилися на весняній сесії і дві парламентські ініціативи щодо пом'якшення правил реекспорту. Деякі подібні ініціативи досі знаходяться на розгляді.

Швейцарський президент також нагадав, що нейтралітет не означає байдужість. За його словами міжнародна спільнота має об’єднати зусилля для України та задіяти свої сильні сторони.

У рамках цього, Швейцарія виділяє 1,8 млрд франків на відбудову України до 2028 року.