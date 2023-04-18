Японія внесла $23 млн для покриття воєнних ризиків при інвестиціях в Україну

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Країна стала першою, хто зробив подібний внесок.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він пояснив, що Токіо направила кошти у Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA). Це дозволить Україні легше повернути приватні іноземні інвестиції.

«Сильна проукраїнська коаліція у світі — запорука перемоги України», — наголосив прем'єр.

Раніше Японія виділила $400 млн в межах Програми екстреного відновлення, направленого на українську критичну інфраструктуру. Окрім цього, уряд країни виділить $70 млн грантової підтримки для відновлення України через механізм Програми розвитку ООН.

До цього японський міністр фінансів Сунічі Судзукі Японії повідомив, що у 2023 році Україна отримає $3,5 млрд доларів на пріоритетні потреби, зокрема соціальні та гуманітарні видатки.

Також наприкінці березня Токіо виділило $470 млн на допомогу Україні. Кошти спрямують на розмінування та розчищення завалів, а також на відновлення енергетичної інфраструктури та сільського господарства країни.

Нагадаємо, у березні президент України Володимир Зеленський та японський прем’єр-міністр Фуміо Кісіда підписали угоду про глобальне партнерство між країнами.