БЕЗВІЗ

Європарламент схвалив безвізовий режим з Косово з 2024 року

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Прапор ЄС перед будівлею Європарламенту у Страсбурзі
Прапор ЄС перед будівлею Європарламенту у Страсбурзі © AP - Jean-Francois Badias
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Відповідний акт підпишуть 19 квітня у Страсбурзі президентка Європарламенту Роберта Мецола та представник Швеції, яка головує в раді ЄС. 

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Про це йдеться на сайті Європейського парламенту. 

Зазначається, що Косово стало останньою країною Західних Балкан, яке доєдналося до безвізового режиму з ЄС.  

Громадяни Косово зможуть подорожувати до ЄС, а громадяни ЄС до Косово без запиту на отримання візи на період до 90 днів впродовж 180. 

«Ця віха також є важливою основою для майбутнього та ще тіснішої співпраці між ЄС та Косово», — зазначив доповідач Європарламенту Тейс Ройтен.  

Депутат Європейського парламенту привітав країну з цим рішенням.

«Ви —  частина Європи! Тепер ми можемо відкрити наступну главу, будуючи наше спільне європейське майбутнє», — написав він у Twitter.

Нагадаємо, 15 грудня 2022 року Косово подало заявку на вступ до ЄС. 

«Ми твердо віримо, що європейське майбутнє — це єдиний спосіб вирішити низку проблем у регіоні, будь то економічні, соціальні чи етнічні», — сказав тоді міністр з  європейських справ Чехії, що головувала у Раді ЄС.  

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