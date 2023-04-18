Європарламент схвалив безвізовий режим з Косово з 2024 року

БЕЗВІЗ

Прапор ЄС перед будівлею Європарламенту у Страсбурзі

Відповідний акт підпишуть 19 квітня у Страсбурзі президентка Європарламенту Роберта Мецола та представник Швеції, яка головує в раді ЄС.

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Про це йдеться на сайті Європейського парламенту.

Зазначається, що Косово стало останньою країною Західних Балкан, яке доєдналося до безвізового режиму з ЄС.

Громадяни Косово зможуть подорожувати до ЄС, а громадяни ЄС до Косово без запиту на отримання візи на період до 90 днів впродовж 180.

«Ця віха також є важливою основою для майбутнього та ще тіснішої співпраці між ЄС та Косово», — зазначив доповідач Європарламенту Тейс Ройтен.

Депутат Європейського парламенту привітав країну з цим рішенням.

«Ви — частина Європи! Тепер ми можемо відкрити наступну главу, будуючи наше спільне європейське майбутнє», — написав він у Twitter.

European Parliament gives final green light to visa free travel to the EU for Kosovo 🇽🇰!



Proud we have finally delivered on this long overdue EU promise to the citizens of Kosovo. You are part of Europe! Now we can open the next chapter further building our shared 🇪🇺 future. pic.twitter.com/Db1zNOq8LM — Thijs Reuten 🇪🇺🌹 (@thijsreuten) April 18, 2023

Нагадаємо, 15 грудня 2022 року Косово подало заявку на вступ до ЄС.

«Ми твердо віримо, що європейське майбутнє — це єдиний спосіб вирішити низку проблем у регіоні, будь то економічні, соціальні чи етнічні», — сказав тоді міністр з європейських справ Чехії, що головувала у Раді ЄС.

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