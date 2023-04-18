Cпівробітник Укрзалізниці перевозив ухилянтів до країн ЄС у вентиляції поїзда

Затримання посадовців

CБУ затримали співробітника Укрзалізниці, який перевозив ухилянтів до країн ЄС. 18 квітня 2023 року.

СБУ затримала провідника потяга Запоріжжя – Перемишль, який налагодив нову схему нелегального виїзду українських чоловіків до країн Євросоюзу.

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Про це повідомляє Служба Безпеки України.

«Щоб приховано вивозити своїх клієнтів за межі України, посадовець обладнав спеціальну схованку у вентиляційній системі купе провідника.У цій замкненій технологічній порожнині ухилянти мали ховатись під час проходження прикордонного паспортного контролю», — йдеться у повідомлені.

CБУ затримали співробітника Укрзалізниці, який перевозив ухилянтів до країн ЄС. 18 квітня 2023 року. © СБУ / Telegram

За один рейс у схованці могла поміститись одна людина. Вартість такої «послуги» сягала близько $2,5 тис., в залежності від терміновості втечі та розкладу руху потяга.

Правоохоронці затримали залізничника під час спроби вивезти військовозобов’язаного за кордон на пункті пропуску «Мостиська-2».

Посадовцю повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ).

Нагадаємо, 11 квітня Уряд України дозволив вручати повістки чоловікам незалежно від місця обліку. До цього Кабінет Міністрів затвердив новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Відповідно до змін чоловіків можуть прийняти на роботу тільки після взяття їх на військовий облік.

А у березні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що мобілізації для жінок-медиків не буде до 2026 року.