G7: засуджуємо загарбницьку війну Росії проти України та закликаємо Китай діяти відповідально

СПІЛЬНА ЗАЯВА

Заступник генерального секретаря Європейського Союзу Енріке Мора та очільники МЗС країн Великої Сімки на зустрічі в Каруїдзаві, Японія

Про це йдеться у спільній заяві очільників МЗС країн «Великої сімки», виданій за результатами зустрічі в Японії.

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У G7 підтвердили, що будуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно та засудили дії РФ.

«Безвідповідальна ядерна риторика Росії та її загроза розгорнути ядерну зброю в Білорусі є неприйнятними. Будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної чи ядерної зброї зустріне тяжкі наслідки», — йдеться у заяві.

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Країни Великої Сімки також заявили, що готові працювати разом із Пекіном для добудови конструктивних і стабільних відносин та висловили стурбованість ситуацією у Східному та Південно-Китайському морях.

«Ми виступаємо проти мілітаризаційної діяльності Китаю в регіоні... Ми знову підтверджуємо важливість миру та стабільності в районі Тайванської протоки неодмінним елементом безпеки та процвітання в міжнародному співтоваристві, і закликають до мирне вирішення питань між протокою», — вказано у документі.

У МЗС Китаю вже відреагували на заяву. Офіційний представник МЗС Ван Веньбінь заявив на прес-конференції в Пекіні, що країни G7 «грубо втручалися у внутрішні справи Китаю, зловмисно обмовляли і принижували Китай».