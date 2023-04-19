Авіаудар по Вовчанську, обстріли Донеччини та Херсонщини: є загиблі та постраждалі

росія атакує мирне населення

Армія РФ била по містах «Градами» та артилерією.

Реклама Читати продовження

Вовчанськ

Під час пошуково-рятувальних робіт на місці авіаційного удару в місті знайшли тіла двох загиблих цивільних людей – 50-річного чоловіка та жінки 44 років.

Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Донеччина

У Бахмуті внаслідок обстрілів загинула одна людина, пошкоджені сім багатоповерхівок та три приватних будинки. У Дружківці через ракетний удар пошкоджена будівля лікарні.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Російські війська атакували також населені пункти Іллінівської, Костянтинівської та Соледарської громад. У Переїзному Званівської громади зруйновані два будинки, пошкоджені школа та крамниці.

Загалом в області за минулу добу росіяни поранили 13 людей.

Херсонщина

Росіяни 79 разів обстріляли населені пункти області, випустивши 350 снаряди з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та безпілотників.

Про це написала пресслужба Херсонської ОВА.

На Херсон війська РФ випустили 46 снарядів – атакували місто 12 разів. Зафіксоване влучання по території ринку та в будівлю освітнього закладу.

На Херсонщині минулої доби через російську агресію одна людина загинула, десять – зазнали поранень різного ступеня тяжкості.