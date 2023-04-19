Болгарія ввела тимчасову заборону на імпорт українського продовольства

УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО

При цьому країна залишили у силі дозвіл на транзит збіжжя з України.

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Про це повідомляє Bnr.bg, покликаючись на заяву в.о. прем'єр-міністра Болгарії Галаба Донева.

«Протягом останнього року в Болгарії спостерігалися великі обсяги продовольства, які залишалися в країні, що порушувало ланцюжки поставок. Якщо ця тенденція збережеться або посилиться, це може мати надзвичайно серйозні наслідки для болгарського бізнесу», — заявив прем'єр.

Він пояснив, що уряд був змушений піти на цей крок для захисту місцевих фермерів. Донев додав, що влада ЄС все ще розробляє відповідні заходи для вирішення ситуації.

«Ми розраховуємо на розуміння ЄС позицій Болгарії, Польщі, Чехії та Словаччини. Ми залишаємося солідарними з Україною, але банкрутство болгарських фермерів не допоможе її справі», — сказав прем'єр-міністр.

Раніше в Міністерстві економіки України повідомили, що у ніч з 20 на 21 квітня Польща розблокує транзит українського збіжжя. Заборона на провезення польською територію українських сільськогосподарських товарів була запроваджена минулого тижня.

Також за даними Укрінформу, Європейська Комісія вже розпочала обговорення роботи «коридорів солідарності» з представниками п'яти країн ЄС, що межують з Україною.

«Цього ранку президент Єврокомісії відповіла на лист від п'яти урядів країн ЄС стосовно ситуації з експортом українських сільськогосподарських товарів. Президент підкреслила, що вона повністю обізнана із висловленими занепокоєннями у зв’язку зі збільшенням імпорту певних українських сільськогосподарських товарів на ринок ЄС. Вона підкреслила, що у світлі Єдиного ринку та митного союзу, для вирішення цих занепокоєнь необхідний спільний європейський підхід», — зазначила речниця Європейської Комісії Дана Спінант.

До цього стало відомо про підготовку рішення Європейської комісії щодо фінпідтримки аграріїв п’яти країн від ЄС у €100 млн євро через імпорт українського зерна. Йдеться про Польщу, Угорщину, Словаччину, Румунію та Болгарію.

«Ми будемо вживати запобіжні заходи, відповідно існуючих правил торгівлі стосовно певних категорій зерна. Це стосується, зокрема, насіння пшениці, кукурудзи, соняшника та рапсу. Третє - ми розпочнемо розслідування стосовно інших чутливих товарів», — додала Спінант.