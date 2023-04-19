В Європарламенті ухвалили новий закон щодо боротьби з глобальною вирубкою лісів

ЗНЕЛІСНЕННЯ

Він зобов’язує компанії гарантувати, що їхня продукція, яка продається в ЄС, не призвела до втрати лісів. Товари також повинні будуть відповідати законодавству країни-виробника, у тому числі, щодо дотримання прав людини та прав постраждалих корінних народів.

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Про це йдеться на офіційному сайті Європейського парламенту.

Під дію нового закону потрапляє велика рогата худоба, какао, кава, пальмова олія, соя та деревина, включно з продуктами, які містять, були згодовані або були виготовлені з використанням цих товарів (таких як шкіра, шоколад та меблі). До цього списку також успішно додали каучук, деревне вугілля, друковану паперову продукцію та низку похідних пальмової олії.

Комісія класифікує країни, як такі, що мають низький, стандартний та високий ризик. Відповідно до цього буде здійснюватися перевірка. Наприклад, продукція з країн з низьким рівнем ризику підлягатиме спрощеній процедурі належної перевірки.

Максимальний штраф буде становити не менше 4% від загального річного обороту в ЄС оператора чи трейдера, що не відповідає вимогам.

Новий закон було прийнято 552 голосами. Проти проголосувало 44 євродепутата, ще 43 утрималися.