«Зернова ініціатива»: Україна та Туреччина погодили інспекцію суден

реєстрація суден відновлена

З десятого квітня російська сторона не реєструє нові судна та відмовляється працювати за планами українських портів.

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Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він зазначив, що останні два дні не було складено інспекційного плану та не проведено жодної перевірки у водах Туреччини. Вчора Україна запропонувала провести хоча б чотири інспекції – дві для вхідного та дві для вихідного флоту. Таку пропозицію підтримала й Туреччина, однак Росія все одно продовжила блокувати Ініціативу.

Такими діями Кремль порушив офіційні процедури Спільного координаційного центру та умови Зернової угоди.

«Вимоги контролювати та втручатися в роботу українських портів є неприйнятними для нас», – наголосив глава відомства.

За результатом сьогоднішньої зустрічі Кубракова з турецьким міністром національної оборони Хулусі Акаром ухвалено рішення відновити інспекції суден та відновити реєстрацію кораблів.

Також сторони продовжать робочі консультації щодо шляхів забезпечення повноцінного виконання зернової угоди з дотримання зобов’язань всіх сторін та процедур СКЦ.