Китай будує в Антарктиді нову станцію із можливостями збору розвідданих

Дані супутників

Йдеться про п'яту китайську дослідницьку станцію, яку зводять на острові Інекспресібл поблизу моря Росса.

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Про це повідомляє Reuters, покликаючись на звіт вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень CSIS.

Згідно з аналізом супутникових знімків Антарктиди, Китай вперше з 2018 року почав нарощувати темпи будівництва нової станції.

«Пекін намагається розробити нові судноплавні маршрути в Арктиці та розширити свої дослідження в Антарктиді, але західні уряди стурбовані тим, що збільшення його присутності в полярних регіонах може забезпечити Народно-визвольну армію (НВАК) кращими можливостями спостереження», — зазначають у виданні.

За даними CSIS, нова станція площею 5000 квадратних метрів міститиме обсерваторію із супутниковою наземною станцією, енергетичний об’єкт, головну будівлю, логістичні споруди та пристань для китайських криголамів. Будівництво може бути завершено до 2024 року.

«Незважаючи на те, що наземна станція необхідна для відстеження та зв’язку із зростаючою кількістю наукових супутників Китаю, її обладнання може одночасно використовуватися для перехоплення супутникового зв’язку інших країн», — повідомили в CSIS.

Зокрема, обладнання на новому антарктичному об'єкті дозволить Пекіну збирати розвіддані щодо діяльності Австралії та Новою Зеландії. Також п’ята китайська станція знаходиться в 320 км від американської станції Мак-Мердо.

У Reuters зазначають, що згідно з Договором про Антарктику 1959 року, учасником якого також є Китай, діяльність країни на континенті має слугувати лише мирними цілям. Військовослужбовці можуть проводити наукові дослідження, але їм заборонено створювати військові бази та випробовувати зброю.

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«Занепокоєння щодо потенційного військового застосування китайських наукових досліджень не є новим, але останні події привернули до них увагу. Конфлікт в Україні поглибив політичні розбіжності, через що багато європейських урядів вважають Пекін і Москву дедалі більше налаштованими проти демократичних держав. Нещодавній вступ Фінляндії до НАТО та прагнення Швеції до членства ще більше погіршили їхні стосунки з Китаєм», — зазначили в CSIS.

Нагадаємо, 18 квітня очільники МЗС країн G7 засудили загарбницьку війну Росії проти України та закликали Китай діяти відповідально.