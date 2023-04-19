МАГАТЕ провело неоголошені інспекції на двох українських АЕС

ядерна безпека

Інспектори перевірили відсутність незаявленого ядерного матеріалу на Рівненській та Хмельницькій атомних станціях.

Реклама Читати продовження

Про це повідомила пресслужба української Державної інспекції ядерного регулювання.

Перевірки на АЕС пройшли в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Зауважень від інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії не було, зазначили в повідомленні.

На початку квітня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся з представниками кількох агентств у Калінінграді і обговорив захист ЗАЕС.

Нагадаємо, глава Міжнародного агентства з атомної енергії приїхав в Україну наприкінці березня, де разом із президентом України Володимиром Зеленським відвідав Дніпровську ГЕС та обговорив безпекову ситуацію на ЗАЕС. Після чого керівник Міжнародного агентства з атомної енергії поїхав безпосередньо на окуповану атомну електростанцію. Це був його другий візит на енергетичний об'єкт з моменту окупації.