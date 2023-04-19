МЗС Китаю заперечило причетність країни до «відділків поліції» в Нью-Йорку

офіційна заява

У Пекіні назвали це «явно політичною маніпуляцією».

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Про це заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь, пише «Укрінформ».

«США встановили зловмисний зв’язок між закордонними китайськими сервісними центрами та окремими китайськими дипломатичними й консульськими посадовими особами і на цій підставі висунули звинувачення проти Китаю», – розповів прессекретар.

За словами Веньбіня, «закордонних відділків поліції» не існує і такий термін не має жодних підстав.

«Китай дотримується принципу невтручання у внутрішні справи інших країн, міжнародних законів і поважає суверенітет усіх країн», – наголосив речник відомства.

Позавчора в США заарештували людей, які відкрили китайський «відділок поліції» у Нью-Йорку. Міністерство юстиціїї США заявило, що цей офіс використовували для шпигунства за китайськими дисидентами та критиками влади КНР. Мовляв Пекін встановив «таємну фізичну присутність у Нью-Йорку для моніторингу та залякування дисидентів».

Китайський поліцейський відділок діяв на території Нью-Йорку до осені 2022 року, але засновники його закрили, коли дізнались, що ФБР веде розслідування. «Поліція Китаю» розташовувалась у офісному центрі в китайському кварталі Манхеттена, а керував нею посадовець МГБ.