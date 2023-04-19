засудження зустрічі

МЗС України викликало посла з Мінська для консультацій

Українське відомство засудило зустріч самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка з представником російської окупаційної адміністрації Денисом Пушиліним.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

Така зустріч є «черговим і кричущим недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора РФ». Таким чином, Лукашенко спробував легітимізувати представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку, який переховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів і знаходиться під українськими та міжнародними санкціями.

У зв’язку з цим МЗС ухвалило рішення викликати посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима для консультацій, зазначила пресслужба.

«Мінськ має утримуватися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни Росії проти України», – наголосили в українському відомстві.

Зазначимо, під час вчорашньої зустрічі з Пушиліним Лукашенко пообіцяв представнику «ДНР» допомогу з боку Білорусі.