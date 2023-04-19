Міжнародний інвестиційний банк йде з Угорщини та ЄС до Росії

Санкції США

Йдеться про перенесення операцій та функцій штаб-квартири російської фінустанові до РФ.

Реклама Читати продовження

Про це повідомили на сайті банку.

«У зв'язку з санкціями США та внесенням Міжнародного інвестиційного банку (МІД) до переліку US OFAC SDN, Банк в цей час позбавлений можливості проведення фінансових операцій», — йдеться у повідомленні.

Раніше на тлі американських санкцій Угорщина припинила членство фінустанові.

«12 квітня 2023 року США внесли до санкційного списку трьох високопосадовців Будапештського міжнародного інвестиційного банку... діяльність банку втратила сенс унаслідок запроваджених американськими санкціями. Тому уряд відкликає осіб, які обіймають посади в Міжнародному інвестиційному банку та делегованих Угорською державою, а також виходить з міжнародної фінансової організації», — зазначили в Міністерства економічного розвитку Угорщини.

У своїй заяві банк запропонував угорському уряду «розпочати денонсацію "Угоди між Міжнародним інвестиційним банком та Урядом Угорщини про місцеперебування Міжнародного інвестиційного банку в Угорщині" від 5 лютого 2019 року».

Нагадаємо, у лютому Euroactiv повідомляв, що після санкцій ЄС МІД у Будапешті, який на майже 50% належить Росії та на 25,27% Угорщині, витратив майже всі свої резерви ліквідності.