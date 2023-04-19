Міськрада в Фінляндії хоче розмістити у себе базу НАТО

Фінська пропозиція

Ідею щодо розташування бази Альянсу на території фінського міста Каухава одностайно підтримують в міській раді.

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Про це повідомили в Кухавській адміністрації.

«Місто Каухава вважає важливим те, що Фінляндія запропонувала Організації Північноатлантичного договору створити базу в Каухаві. Каухава – це єдиний військовий аеропорт Фінляндії, розташований у центрі Балтії, Балтійського моря та всіх скандинавських країн. Поле має найдовшу злітно-посадкову смугу в Остроботнії, 2700 метріві», — йдеться у повідомлені.

При цьому, за даними Yle, жодного рішення про бази НАТО у Фінляндії поки що не ухвалено.

«На думку експертів, малоймовірно, що постійна база Альянсу з'явиться в країні»,— зазначили у виданні.

Нагадаємо, 4 березня Фінляндія офіційно приєдналась до Північноатлантичного альянсу. Весь шлях Фінляндії до НАТО супроводжувався погрозами з боку РФ.

На думку доктора політичних наук Григорія Перепелиці, членство Фінляндії у НАТО суттєво вплине на ситуацію в регіоні.

«Тепер Балтійське море перетворилось в озеро НАТО, включно з Фінською затокою. І тепер фактично Балтійський флот закупорений у Балтійську й у Кронштадті, якщо говорити категоріями військовими. А Калінінград був анклавом, переважно економічним, а тепер уже, можна сказати, безпековим і воєнним анклавом Росії», — зазначив він.